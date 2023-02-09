ГБР задержало экс-начальника таможни «Черноморск-порт» на взятке

Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора 8 февраля задержало бывшего начальника таможенного поста «Черноморск-порт» по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в Telegram.

Нардеп отмечает, что задержанный требовал и получил неправомерную выгоду за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.

«И это в то время, как наш президент, руководство офиса главы государства, правительство и дипломаты работают над тем, чтобы построить «зерновой коридор». Наши военные его охраняют, бизнес борется за каждый доллар экспортной выручки, и здесь появляется некий подонок, полагающий, что может организовать себе на этом схему. И ему по барабану, что кто-то в мире ждёт это зерно, что не так давно уволили всё руководство таможни, что обыски и подозрения не слезают с новостей. У человека вообще нет ни страха, ни моральных принципов», – прокомментировал Арахамия.

Как сообщала Одесса News, в Украине, в том числе в Одесской области, в январе–феврале произошёл ряд резонансных задержаний и других следственных действий в рамках уголовных производств, связанных с коррупцией. Так, в феврале СБУ разоблачила должностных лиц Администрации морских портов Украины на хищении более 90 миллионов гривен.

Чиновников Управления капитана Одесского морского порта подозревают в выдаче удостоверений личности моряка гражданам, которые фактически в то время находились за границей и физически получить их не могли.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.