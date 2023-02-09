Прокуратура вернула государству санаторий на курорте Куяльник

По иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте «Куяльник» стоимостью около 1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры обратились в суд, где доказали, что предприятие противоправно оформило право собственности на помещение санатория площадью более 100 000 кв. метров.

Однако в удовлетворении иска прокурору было отказано.

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд упразднил решения суда первой инстанции и принял новое решение, которым признал незаконными, и отменил решение регистраторов, признал право собственности за государством в лице Фонда государственного имущества Украины.

Прокуратура обеспечивает исполнение решения суда.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года вмешательство Доброславской окружной прокуратуры позволило вернуть сельсовету в Одесском районе участок сельской свалки площадью 8,5 га стоимостью 50 млн грн.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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