Поклонница «русского мира» информировала врага о действиях ВСУ в Одессе

В Одессе задержана местная жительница за распространение данных о расположении украинских защитников в городе.

Одесской облпрокуратурой уже сообщено ей о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооружённых Сил Украины.

По данным следствия, поклонница «русского мира» создала собственный Тelegram-канал, где распространяла информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и их укреплений на побережье Одессы, делала скриншоты карты города в картографическом веб-сервисе Google Maps с метками точного расположения подразделений.

Изображения сопровождались сообщениями, что результативнее наносить ракетные удары по украинским защитникам в тёмное время суток.

Сейчас ей избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщала Одесса News, по апелляции прокуроров житель Одессы, который занимался антиукраинской агитацией в соцсетях, проведёт за решёткой 5 лет.

Фото: Одесская облпрокуратура

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