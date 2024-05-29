В бою за Украину погиб житель Одесской области Вадим Тома, светлая ему память

22 января 2024 года был объявлен Днём траура на территории Тарутинской поселковой территориальной громады, жители которой провожали в последний путь своего земляка — Вадима Тому, погибшего на фронте во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает в Facebook Тарутинский поселковый совет.

Вадим был командиром механизированного отделения, младшим сержантом. Его призвали на военную службу по мобилизации 24 марта 2023 года. Он погиб 18 декабря 2023 года в районе населённых пунктов Синьковка-Лиман Первый Купянского района Харьковской области, находясь под плотными артиллерийскими и миномётными обстрелами и штурмом вражеской пехоты.

Вадиму было 27 лет.

Одесса News сообщала, что 23 января 2024 года в Раздельной Одесской области простились с 28-летним военнослужащим, младшим сержантом Вадимом Левушем, погибшем при выполнении боевого задания.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Тарутинский поселковый совет/Facebook, Болградская РГА

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