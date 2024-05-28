Ехал на боевое задание: погиб житель Одесской области Вадим Левуш

23 января 2024 года в Раздельной Одесской области простились с 28-летним военнослужащим, младшим сержантом Вадимом Левушем.

Об этом сообщала в Facebook Раздельнянская городская территориальная община.

Вадим пошёл на войну добровольцем 1 марта 2022 года. «Служил в Бахмуте и Харькове, готов был ехать на любую боевую позицию, — рассказала жена погибшего Ольга Левуш. — Он, папа мой и ещё один парень, который потом погиб в Запорожье. Папу не взяли, а его взяли, и всё, и вот так вот он ушёл».

«Вадим был награждён медалью «За мужество» III степени, имел грамоту от Буданова и отличие от комбрига», — добавил побратим погибшего Денис.

В мирной жизни Вадим работал на заводе. С женой Ольгой муж был вместе почти шесть лет. Супруги воспитывали 4-летнего сына и 11-летнюю дочь жены от первого брака.

По словам побратимов, в день гибели Вадим ехал сбивать российские дроны. Он направлялся из Черноморска Одесской области на боевую позицию, однако из-за гололедицы на дороге автомобиль, в котором находился военный, «залетел» под фуру.

Похороны с воинскими почестями прошли в селе Новые Чобручи.

Одесса News сообщала о гибели 17 января 2024 года во время выполнения боевого задания жителя села Сычавка Южненской громады, гранатомётчика десантно-штурмового батальона воинской части А0284, 30-летнего солдата ВСУ Сергея Сузанского.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook, из личного архива Ольги Левуш

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