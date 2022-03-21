Президент подписал закон о боевом иммунитете

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законы Украины об определении обстоятельств, исключающих криминальную противоправность деяния и обеспечивающих боевой иммунитет в условиях действия режима военного положения» №2124-IX (регистр. №7145).
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
В частности, закон устанавливает правовую защиту военного командования, военнослужащих, добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ, сотрудников правоохранительных органов, принимающих участие в обороне Украины, лиц, определённых Законом «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины», путём закрепления понятия «боевого иммунитета» за закрепление в общей части Уголовного кодекса института освобождения от уголовной ответственности.
Речь идёт об освобождении от уголовной ответственности за потери личного состава, боевой техники или иного военного имущества, последствия применения вооружённой и другой силы во время отпора вооружённой агрессии против Украины или ликвидации вооружённого конфликта, а также за выполнение других задач по обороне Украины с применением каких-либо видов оружия (вооружения), наступление которых с учётом разумной осмотрительности невозможно было предусмотреть при планировании и выполнении таких действий (задач) или которые охватываются оправданным риском, кроме случаев нарушения законов и обычаев войны или применения вооружённой силы, определённых международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено парламентом.
Как сообщала Одесса News, Верховная Рада проголосовала за признание добровольцев Сил территориальной обороны Вооружённых Сил Украины ветеранами войны.
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