Президент подписал закон о боевом иммунитете

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законы Украины об определении обстоятельств, исключающих криминальную противоправность деяния и обеспечивающих боевой иммунитет в условиях действия режима военного положения» №2124-IX (регистр. №7145).

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В частности, закон устанавливает правовую защиту военного командования, военнослужащих, добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ, сотрудников правоохранительных органов, принимающих участие в обороне Украины, лиц, определённых Законом «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины», путём закрепления понятия «боевого иммунитета» за закрепление в общей части Уголовного кодекса института освобождения от уголовной ответственности.

Речь идёт об освобождении от уголовной ответственности за потери личного состава, боевой техники или иного военного имущества, последствия применения вооружённой и другой силы во время отпора вооружённой агрессии против Украины или ликвидации вооружённого конфликта, а также за выполнение других задач по обороне Украины с применением каких-либо видов оружия (вооружения), наступление которых с учётом разумной осмотрительности невозможно было предусмотреть при планировании и выполнении таких действий (задач) или которые охватываются оправданным риском, кроме случаев нарушения законов и обычаев войны или применения вооружённой силы, определённых международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено ​​парламентом.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада проголосовала за признание добровольцев Сил территориальной обороны Вооружённых Сил Украины ветеранами войны.

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