В Харькове от российского снаряда погиб 96-летний узник концлагерей

96-летний харьковчанин, узник нацистских концентрационных лагерей Борис Романченко, погиб от российской ракеты, которая попала в его дом.

Об этом 21 марта в Telegram написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«96-летний узник нацистских концлагерей, переживший Бухенвальд, погиб в 2022 году от российской ракеты в собственной квартире в Харькове. Это у них «операция по денацификации» называется. Российскую жестокость видит весь мир. Поэтому цивилизация сегодня на стороне Украины, которую россияне пытаются уничтожить, прикрывая собственные преступления ложью», – подчеркнул Ермак.

Администрация мемориального комплекса «Бухенвальд» в Twitter сообщила, что ошеломлена этой новостью.

В твите отметили, что Романенко был узником четырёх нацистских концлагерей – Бухенвальда, Доры, Берген-Бельзена и Пенемюнде.

Харьков наряду с Мариуполем, Сумами, Черниговом и пригородами Киева подвергается наиболее масштабным обстрелам со стороны российских оккупационных войск.

Мэр Харькова Игорь Терехов 21 марта сообщил, что в результате обстрелов в городе разрушены 972 здания, из них 778 – жилые дома.

Как сообщала Одесса News, по данным, обнародованным 12 марта Президентом Зеленским, в войне против России погибли около 1300 украинских военных.

Согласно информации Офиса Генпрокуратуры, по состоянию на 20 марта погибли 115 детей и более 140 ранены. Больше всего пострадавших областях: Киевской – 58, Харьковской – 36, Черниговской – 30, Донецкой –29, Николаевской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14.

По данным министра обороны Алексея Резникова, за три недели активной фазы войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан, совершают геноцид в Мариуполе, в котором количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.

По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с начала вторжения до конца суток 19 марта зафиксировало 2361 жертву среди гражданского населения страны: 902 убитых и 1459 раненых. Среди убитых — 179 мужчин, 134 женщины, 11 девочек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен.

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