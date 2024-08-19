Глава Херсонской ОВА: Можно сказать, что заповедника «Аскания-Нова» больше нет

Российские оккупанты разграбили заповедник Аскания-Нова в Херсонской области.

Об этом рассказал глава областной военной администрации Александр Прокудин в интервью «РБК-Украина», опубликованном 19 августа.

Он прокомментировал информацию о том, что россияне охотились за животными и уничтожали заповедник.

«Да, это правда, они его уничтожают. Последнее, что я слышал, – они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть, можно сказать, заповедника больше нет. Ограбили они его капитально», – сказал Прокудин.

Слова Прокудина прокомментировал директор заповедника «Аскания-Нова» Виктор Шаповал, сообщает Укринформ.

«Факты вывоза животных действительно имеют место, но об уничтожении заповедника на сегодняшний день речь не идёт. Это процесс, который происходит, но не свершившийся факт», — отметил Шаповал.

По словам директора заповедника, на сегодняшний день вывезено в РФ и на территорию временно оккупированной АР Крым 20 особей животных. Часть животных погибли из-за недосмотра, отсутствия квалифицированного научного сопровождения и ветеринарного обслуживания.

Значительная часть заповедной степи, более 2 тыс. га, выгорела в результате пожаров разной природы.

«Эти факты фиксируются специальной комиссией при Херсонской ОГА, Госэкоинспекцией, открыт ряд уголовных производств. Факты значительных убытков, нанесённых вооруженной агрессией и оккупацией, имеют место, факт уничтожения заповедника — нет», — подчеркнул руководитель заведения.

Что касается слов начальника Херсонской ОВА о «уничтожении заповедника», Шаповал убеждён, что данная фраза вырвана из контекста интервью с Прокудиным.

В апреле директор заповедника «Аскания-Нова» Виктор Шаповал заявил, что за период его оккупации незаконно вывезли 10 животных, в том числе лошадей Пржевальского, зебр Чапмана, бизонов американских, оленей.

Кроме того, Херсонская область продолжает страдать от последствий подрыва Каховской ГЭС оккупантами в июне 2023 года.

«Последствия мы ещё долго будем ощущать. Орошения нет, сохнет область там, куда вода не попадает от водохранилища. Относительно нижней части Днепра, которая находится за Каховской ГЭС, почти всё встало на тот уровень, как было, и по качеству воды, и по всем другим показателям. В то же время сверху Каховской ГЭС растёт ива и она выросла более чем на четыре метра. Там действительно лес огромный, всё растёт, экологи очень радуются. Но для экономики области это не очень классно, что количество орошения, которое было, упало до нуля», – сказал в интервью Прокудин.

По словам Прокудина, особенно от последствий катастрофы страдает левобережье.

«Заповедники были затоплены, мы потеряли кучу всего, это мы будем ощущать ещё долгое время. Но жизнь и природа продолжают развиваться, как дальше будет, посмотрим. Мнения учёных и природозащитников разделились. Одни говорят, что не надо восстанавливать Каховскую ГЭС, а все экономически подкованные люди говорят – нужно, потому что область не выживет», – сказал глава ОВА.

Как известно, Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Левобережная часть Херсонской области остаётся под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также заселяютроссийских военных в жильё украинцев.

В июле прошлого года стало известно, что оккупанты захватили Институт животноводства «Аскания-Нова».

Одесса News информировала, что в марте 2023 года российские оккупанты установили свою администрацию в биосферном заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области.

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