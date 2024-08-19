В Одесском оперном состоится концерт «От Бортнянского до Вакарчука»

24 августа в Одесском театре оперы и балета пройдёт концерт «VLASNE. UKRAINIAN PROJECT: ОТ БОРТНЯНСКОГО ДО ВАКАРЧУКА».

Это уникальный авторский проект Одесской оперы, который как необычный ковчег вобрал лучшую украинскую музыку, став мостиком от классики до модерна.

В составе исполнителей программы: заслуженные артисты Украины Владислав Горай и Дмитрий Павлюк; ведущие солисты оперы Алина Ворох, Юлия Терещук, Марина Наймитенко, Анастасия Голуб, Сергей Узун, Павел Смирнов, Богдан Панченко, Илона Скрипник, Александр Прокофьевич, Василий Добровольский; хор и оркестр театра (солисты – Елена Ионова и Игорь Парада); хор «Жемчужины Одессы» (художественный руководитель – Лариса Гарбуз).

Невероятный вечер приятно удивит разнообразием репертуара. Талантливые исполнители представят неповторимые музыкальные номера из произведений известных украинских композиторов и исполнителей: Николая Лысенко, Дмитрия Бортнянского, Семёна Гулака-Артемовского, Владимира Ивасюка, Квитки Цисык, Вячеслава Вакарчука и других.

Музыка и лирика, в которых сохранён украинский генетический код, сегодня гармонично интегрированы в глобальное художественное пространство.

Приходите к 17 часам и ещё раз попытайтесь постичь всё величие и красоту нашей – собственной – песни.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

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