Одесские комики надели маски Ромео и Джульетты

Феерическая комедия со счастливым концом в исполнении комик-труппы «Маски» по одноимённой пьесе Бориса Барского уже в субботу, 7 ноября.

Джульетта — девочка-переросток тридцати пяти лет — обещана в жёны Парису, родственнику князя, неоднократно травмированному в голову утюгом. Неожиданная встреча на балу с Ромео — восторженным дебилом — зажигает в сердцах влюблённых негасимую страсть. С этим не могут смириться отец Джульетты — старик-маразматик Капулетти, и её брат Тибальт — задира, забияка и драчун. В результате ссоры Тибальт убивает горшком из-под цветов Бенволио — приятеля Ромео. Убивает подло, в спину, исподтишка. Ромео в порыве ярости до смерти кусает за ухо Тибальта, от чего тот трагически умирает. Джульетта тайно назначает Ромео свидание: на кладбище, где в результате комичных хитросплетений и неожиданных поворотов сюжета к всеобщей радости пьеса заканчивается вселенской любовью, торжеством юмора, молодости и красоты.

Цена билетов от 180 до 350 гривен. Их таки можно купить здесь.

Начало в 19:00.

Место проведения: Дом клоунов