Одесский театр «Маски» приглашает на шоу «Маски» в кубе»

6 декабря в одесском театре «Маски» шоу «Маски» в кубе».

Спектакль основан на новых номерах и режиссёрских идеях, начиная от комедийных трюков и заканчивая декорациями на сцене. Однако, в шоу войдут и полюбившиеся зрителю пантомимы «Масок», такие как культовый вокальный дуэт «Мана—мана-тынч-тынч-тытырым», который впервые появился на телевидении в 1985 году, «Лебедь» и «Чай на четыре персоны» из серии «Маски» в опере».

Цена билетов от 180 до 350 грн. Их таки можно купить здесь.

Приходите к 19:00.

Место проведения: Дом клоунов