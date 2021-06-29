Такого в Одессе ещё не было: красочный аэрофестиваль украсил Праздник Нептуна

В Одессе состоялся красочный аэрофестиваль «ODESSA BALLOON FEST» в рамках фестиваля «Хочу в Одессу».

Как сообщает официальный сайт города, фестиваль собрал аэродизайнеров со всей Украины, которые показали своё мастерство в изготовлении праздничных украшений.

«ODESSA BALLOON FEST начался с парада на Думской площади, где проходило празднование Дня Нептуна. В окружении морских обитателей на площадь выехали Нептун и Русалка. Модели в нарядах из шаров представили красочное дефиле», — говорится в сообщении.

«Наша цель — рассказать о воздушных шарах мира. Из шаров можно создать что угодно. В этот раз у нас морская тема. Для создания морских обитателей использовали 100 тысяч шариков. Составляли композицию три дня. Наши шарики экологичны, разлагаются в природе в течение двух лет. Но мы их всё равно утилизируем», — отметила организатор фестиваля, амбассадор компании Gemar Balloons Вероника Голубева.

На пляже «Ланжерон» участники фестиваля провели экологический флешмоб, в котором были представлены модели воздушных шаров. После презентации участники флешмоба искупались в море вместе с шарами.

В завершение праздника состоялась акция по утилизации шаров, чтобы показать важность соблюдения чистоты на одесских пляжах.

Как сообщала Одесса News. до 5 июля Одесская епархия проводит международную Православную выставку–ярмарку “Лето Господне”.

Фото: «Одесса», Думская

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