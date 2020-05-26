Одесский художественный музей открылся после карантина

Художественный музей на ул. Софиевской, 5а в Одессе открылся после двухмесячного карантина по коронавирусу и начал пускать в залы постоянных экспозиций небольшие группы посетителей.

Сотрудники музея приглашают посетить выставки «Суровые и стильные» и «Виктор Маринюк. Жить внимательно».

Требования к походу в музей: максимальное количество гостей не может превышать 30 человек в течение часа; измерение температуры бесконтактным способом при входе; обязательное ношение защитной маски; проветривание помещений каждые 30 минут.

Выходной день — вторник, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 18:30 (в остальные дни — с 11:00 до 17:00).

Фото: ТАЙМЕР