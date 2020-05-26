В Одессе возобновили оформление загранпаспортов

В связи с ослаблением карантина, который действует на территории Украины из-за распространения заболевания COVID-19, с 25 мая Центр предоставления административных услуг Одесского горсовета возобновил предоставление услуги по оформлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что услуга 012-10 вновь доступна для одесситов.

«Для записи на приём можно воспользоваться сайтом Центра или позвонить в call-центр по телефонам: (048) 70-55-555 и 15-35 (для соединения с администратором ЦНАП нажать 9). Чтобы воспользоваться услугой обратной связи необходимо нажать 1», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Одесский ботанический сад национального университета им. И.И. Мечникова после карантина открылся для посетителей.