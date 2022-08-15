В Одессе открыта запись на паспортные услуги на сентябрь.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Одесса.Официально».

«Открыта запись на паспортные услуги на сентябрь текущего года в определённых подразделениях Центра предоставления административных услуг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приём на получение вышеуказанных услуг осуществляется исключительно по предварительной записи в электронную очередь на портале ЦНАП (https://cnap.odessa.ua/e-tickets/) или в терминалах самообслуживания в подразделениях.

Адреса: ул. Косовская, 2Д, проспект Добровольского, 106, ул. Академика Королёва, 9.

График приёма на паспортные услуги: понедельник — суббота с 09:30 до 16:30; четверг — с 09:30 до 19:45.

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