Во сколько обойдётся обучение на получение прав

Всё же решились начать учёбу для получения прав? Первое, что будущие водители хотят рассчитать перед началом учёбы – это сколько им придётся потратить, чтобы получить водительское удостоверение.

Давайте разберём основные статьи расходов, а также за что придётся платить дополнительно во время учёбы и непосредственного экзамена.

От чего зависит стоимость обучения?

На первый взгляд, в автошколе должна быть фиксированная цена за теоретическую и практическую обучающие модули, но часто выясняется, что нужно доплачивать за другие услуги. Например, медицинское обследование для получения справки перед поступлением на учёбу – существенная статья расходов, если вы будете проходить врачей в частной клинике.

Стоимость обучения в автошколе зависит от нескольких основных факторов:

Регион. Стоимость обучения категории B существенно отличается в каждом городе. Это связано с отличиями в цене на аренду и другие расходы автошкол.

Уровень автошколы. Более престижные компании часто предлагают обучение по более высоким ценам. При этом они предоставляют качественное образование, современные автомобили, опытный штат преподавателей и другие преимущества в сравнении с дешёвыми вариантами.

Виды услуг. Дополнительные услуги, такие, как подготовка к экзаменам, сопровождение на экзамен и другие, повышают общую стоимость обучения. С другой стороны, данные услуги повышают качество подготовки и вашей уверенности.

Как определяется стоимость обучения?

В стоимость обучения входят теоретический курс (онлайн или офлайн), а также практические занятия. И если курсы вождения Одесса по теории обходятся в стандартную стоимость на уровне 3-4 тысяч, то в расчете цены практики всё зависит от количества часов.

По статистике, для максимального освоения навыков понадобится не менее 30, а то и 40 часов под руководством инструктора. Некоторым не хватает и этого времени и нужно заказывать дополнительные частные уроки вождения. Поэтому обязательно учитывайте этот фактор при поступлении и подсчёте своих расходов на обучение.

Средняя стоимость обучения

Итак, цены на обучение варьируются в зависимости от региона, автошколы и вида предоставляемых услуг. Курс теории обойдётся в среднем в 3500 грн, а вот один урок практики – около 600. Но при заказе пакета практических часов цена может быть ниже. Также вы можете воспользоваться скидкой.

Чтобы немного снизить нагрузку на бюджет, можно воспользоваться рассрочкой и оплачивать поэтапно. Уточните возможность рассрочки у менеджера выбранной вами школы.