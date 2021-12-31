С нового года водители будут получать обновлённые права: что изменилось

В новом году водители будут получать обновлённые права.
Как сообщает Укринформ, изменения регламентированы постановлением Кабинета Министров с целью введения единого водительского удостоверения, отвечающего европейским требованиям.
В частности, появится отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач, а информация об ограничениях в управлении будет в виде кодов, а не пиктограмм.
Инфографика: Укринформ
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