С нового года водители будут получать обновлённые права: что изменилось

В новом году водители будут получать обновлённые права.

Как сообщает Укринформ, изменения регламентированы постановлением Кабинета Министров с целью введения единого водительского удостоверения, отвечающего европейским требованиям.

В частности, появится отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач, а информация об ограничениях в управлении будет в виде кодов, а не пиктограмм.

Инфографика: Укринформ

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