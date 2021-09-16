Кабмин определил новую схему экологического надзора в портах

Госэкоинспекция и администрации морских рыбных портов будут вместе выявлять случаи сбросов загрязняющих веществ.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что правительство утвердило порядок взаимодействия Государственной экологической инспекции и администраций рыбных портов в случаях сброса судами загрязняющих веществ в пределах акватории морских портов.

«Всё чаще получаем обращения о случаях загрязнения акватории морских портов судами, осуществляющими сброс остатков груза или промывных вод. Этим решением мы устанавливаем новый подход к осуществлению мероприятий государственного надзора. Теперь инспекторы Госэкоинспекции и администрации морских рыбных портов будут чётко понимать алгоритм действий в таких случаях. Скорее реагировать и выявлять виновников», — рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Принятие документа предполагает такие шаги:

налаживание взаимодействия и установление чётких действий инспекторов ГЭИ и администраций морских рыбных портов в случае выявления случаев сброса судами загрязняющих веществ в пределах акватории морского рыбного порта (портопунктов, мест базирования судов);

обеспечение прозрачного осуществления мероприятий госнадзора (контроля);

снижение рисков коррупционных злоупотреблений.

Как сообщала Одесса News, Госэкоинспекция идентифицировала судно «Iron Destiny», загрязнившее в сентябре 2021 года акваторию порта Южный.

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