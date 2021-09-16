В Одессе обсуждают 5 проблем, начинающихся с буквы «Т»

16 сентября в Одессе начал свою работу VІ Международный инвестиционный бизнес-форум Odesa 5T Investment Promotion Forum.

Как передают с одесского концерт-холла «Сады Победы» корреспонденты Одесса News, это главное инвестиционное событие года на юге Украины, платформа для диалога и заключения инвестиционных соглашений с городской администрацией, государственными и частными компаниями.

Odesa 5T — это инвестиционный бренд города, который объединяет пять главных векторов развития Одессы: транспорт, торговлю, технологии (IT, строительство, медицину), туризм, траст (прозрачную экономику, доверие, рынок финансовых услуг).

Участников форума приветствовали Одесский городской голова Геннадий Труханов, председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин.

Выступили также заместитель Министра инфраструктуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анатолий Комирный и почётный директор Европейской комиссии Георгис Кремлис.

Ключевыми темами их выступлений были государственная поддержка отечественных и иностранных инвесторов, тенденции регионального инвестиционного рынка, создание эко-индустриального парка.

17 сентября форум продолжит свою работу.

Как сообщала Одесса News, 4-5 сентября в Одессе прошёл Odessa Digital Forum — главный IT-форум года.

Фото: Александр Александров, Константин Матяшов/Одесса News