Супруга главы Минздрава Степанова открыла в Одесской области медцентр

Супруга нового министра здравоохранения, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова, Наталья Степанова учредила медицинский центр под Одессой.

Об этом сообщает Думская, отмечая, что открытый в пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области медцентр будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса.

«В государственном реестре (ЕГРПОУ) содержится информация о том, что 30 марта Наталья Степанова единолично учредила в пгт Авангард Овидиопольского района ООО «Бестздрав» с уставным капиталом 1,5 млн гривен. Основной вид хозяйствования — «деятельность лечебных учреждений». Также фирма намерена заниматься розничной торговлей медицинскими, ортопедическими, косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах. А ещё общей медицинской практикой, специализированной медицинской практикой и уходом за больными с обеспечением проживания», — говорится в статье.

Издание также отмечает, что директором фирмы значится адвокат Олег Орестович Закорчемный (он же Олег Орестович Спиженко) — создатель бизнес-школы для медиков в Киеве и учредитель частного центра онкологии и радиохирургии «Клиника Спиженко».

«Клинику основал покойный доктор медицинских наук и онколог Юрий Спиженко, который стал первым министром здравоохранения независимой Украины. Его дочь Наталья Спиженко — бывшая супруга Олега Закорчемного. На сайте реестра адвокатов Украины значится, что адвокат изменил фамилию с Закорчемный на Спиженко», — говорится в статье.

Как сообщает издание, на минувших выборах в Раду Олег Спиженко безуспешно баллотировался по 91 округу в Киевской области от политсилы Анатолия Гриценко «Гражданская позиция». На сайте ЦИК указано, что он проживает в Киеве, родился в пгт Суворово Измаильского района Одесской области, является президентом адвокатского объединения «Международный совет адвокатов» (вышел из состава учредителей в октябре 2019 года).

Как выяснила Думская, после развода Олег Спиженко вернул себе свою фамилию и более не имеет никакого отношения к «Клинике Спиженко».

Издание пишет, что Наталье Степановой принадлежит также 50% доли в компании «Фейр Пиксель», 67% компании «Гарномедика». Директором последней является Анастасия Баканова, работавшая в Одесской облгосадминистрации руководителем патронатной службы аппарата ОГА, была помощницей Максима Степанова.

Ещё семье нового министра принадлежит фирма «Эдьюгет» — правообладатель образовательной платформы BeSmart, раскруткой которой он занимался в бытность главы ООГА, «используя административный ресурс», — пишет Думская.

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на выступление Думской на своей странице в Facebook, заверив, что компания его супруги будет иметь онкологический профиль работы, не связанный с коронавирусом, а решение о её создании было принято ещё в конце 2019 года.

«Сейчас в сети распространяется манипулятивная информация о вновь созданной компании моей супруги. В частности, говорится, что компания была «создана под моё назначение» и будет заниматься поставками медицинских товаров во время пандемии коронавируса», — отметил министр, сообщив, что «указанная компания является инициативой его супруги, профессионального врача-нефролога с многолетним стажем, а директором фирмы является адвокат Олег Закорчемный, который, по его словам, является профессиональным менеджером в медицинской отрасли и длительное время успешно руководил одной из частных онкологических клиник Украины».

«Цель одна — предоставлять лучшие услуги и создать онкологическую клинику европейского уровня. Следовательно, эта компания не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса, ведь имеет совсем другой профиль», — заверил чиновник.

Также Степанов отметил, что решение о строительстве онкоцентра было принято тогда, когда он «занимался собственным бизнесом», задолго до назначения министром здравоохранения.

Он также подчеркнул, что деньги, которые будут потрачены на строительство онкоцентра, являются личными сбережениями семьи.

«У меня есть собственные накопления, которые я честно вношу в свою декларацию. Я не прячусь и не манипулирую. Зная, что у меня есть средства, вы можете быть спокойны — я пришёл на должность министра не для того, чтобы нажиться, а для того, чтобы провести реальные изменения и помочь стране», — добавил Степанов.

Как сообщала Одесса News, Максим Степанов был уволен с должности главы Одесской ОГА в апреле 2019 года президентом Петром Порошенко, а перед этим госчиновники публично повздорили из–за достижений вверенного Степанову региона. При этом руководитель области тогда же, в апреле, заявил, что не собирается вступать в команду Владимира Зеленского.

Впрочем, ещё в августе 2019 года Одесса News писала, что на Минздрав может быть назначен Максим Степанов, поскольку его лоббирует Аваков и поддерживает Коломойский.

30 марта нынешнего года Верховная Рада со второй попытки назначила Степанова главой Минздрава, и он практически сразу пообещал продолжать курс своей предшественницы — Ульяны Супрун — на реформирование медицинской отрасли страны.