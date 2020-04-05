В Украине насчитали уже 1225 случаев COVID-19

По состоянию на 7.00 5 апреля в Украине 1225 лабораторно подтверждённых исследованиями методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Об этом сообщает Worldometer.
Эти данные подтверждает и Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
По данным ЦОС, всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19.
Также отмечается, что от коронавируса уже выздоровели 25 человек — повторное лабораторное исследование не обнаружило COVID-19 в их организме.
86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, имели возраст старше 50 лет. Большинство умерших имели тяжёлые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, лёгких и ожирения. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были сочетания заболевания. В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
— 61% — сердечно-сосудистые заболевания;
— 40% — сахарный диабет
— 13% — новообразования
— 4% — заболевания почек
— 9% — заболевания лёгких;
— 4% — ожирение.
Всего по состоянию на 4 апреля, когда число умерших составляло 28 человек, статистика выглядела так: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).
По возрастному распределению:
— 30-39 лет — 2 человека;
— 40-49 лет — 2 человека;
— 50-59 лет — 9 человек;
— 60-69 лет — 9 человек;
— 70-79 лет — 5 человек;
— 80-89 лет — 1 человек;
Пятеро из числа умерших имели в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов.
Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти — 4 дня.
Все умершие пациенты до смерти были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции лёгких или экстракорпоральной мембранной оксигенации. Также все люди, умершие от COVID-19, имели положительный результат лабораторного исследования на наличие возбудителя этой болезни.
Лидирует по количеству заболевших Черновицкая область — 206 человек. Меньше всех статистика показывает на Харьковскую область — 1 человек. В Николаевской области вообще отсутствуют, по статистике, больные с COVID-19.
Как сообщала Одесса News, состоянием на 4 апреля всего в Одесской области было подтверждено официально 26 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, из них 15 — в Одессе.