Среди беженцев в мире преобладают сирийцы, украинцы и афганцы

Число лиц, перемещённых в том числе из-за войн, достигло в мире 117 млн человек.

Об этом проинформировала Служба новостей ООН со ссылкой на Всемирный доклад о миграции 2024 года, представленный Международной организацией по миграции (МОМ).

«По оценкам, число перемещённых лиц в результате вооружённых конфликтов, насилия, стихийных бедствий и других причин достигло самого высокого уровня за всю историю наблюдений – 117 млн человек. Среди беженцев в мире преобладают граждане Сирии, украинцы и афганцы делят второе место», – говорится в сообщении.

В ООН отметили, что в структуре глобальной миграции «произошли значительные изменения, включая рекордное число перемещённых лиц и значительный рост международных денежных переводов».

«Согласно приведённым в докладе данным, миграционный коридор, ведущий из Украины в Россию, является третьим по числу мигрантов в мире. Первое место занимает маршрут Мексика – США, второе – Сирия – Турция. На пятой позиции – миграционный коридор Россия – Украина», – сказано в релизе.

По данным МОМ, наибольшее число трудовых мигрантов находят работу в Южной, Северной и Западной Европе, второе место – у Северной Америки, а третье – у арабского региона.

По данным ООН, 2023 год стал самым смертоносным для мигрантов за последние 10 лет, на миграционных маршрутах зафиксировали 8565 смертей.

Одесса News информировала, что по уровню оттока мозгов из государства Украина находится на 3-4 месте среди 177 стран мира.

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