В Одессе убит 16-летний школьник, убийцы задержаны

Трагедия произошла 6 мая поздно вечером на улице Варненской в Одессе, когда двое несовершеннолетних сверстников спешили домой до наступления комендантского часа.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, по дороге их окликнули молодые мужчины, сидевшие на скамейке у детской площадки и захотевшие закурить. 16-летние приятели ответили незнакомцам отказом, из-за чего двое недовольных молодых людей из компании начали с ними словесную перепалку и потасовку.

«Один из злоумышленников избил одного юношу, но тот, применив содержание имевшегося у него слезоточивого баллончика, сбежал и позвонил по телефону в одну из частных охранных фирм с просьбой о помощи. В то же время второй злоумышленник «разбирался» со вторым школьником и в ходе схватки ударил его ножом в грудь, повредив сердце», — говорится в сообщении.

Отмечается, что когда избитый парень вернулся, его приятель лежал на земле в крови, а компании незнакомцев уже не было. Он вызвал «скорую». Приехали охранники, пытались оказать раненому одесситу доврачебную помощь, но, к сожалению, он умер до приезда медиков. Предварительно, смерть парня наступила в результате травмы сердца и острой кровопотери. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Уже на следующее утро оперативники и следователи территориального подразделения полиции совместно с сотрудниками управления уголовного розыска областной полиции установили личность и местожительство правонарушителя и задержали его в съёмной квартире в Хаджибейском районе города. Им оказался 24-летний житель Харькова.

Криминалисты следственного управления с помощью мобильной ДНК-лаборатории оперативно исследовали биологические следы, изъятые во время первоочередных следственных действий. Результаты данного исследования подтвердили причастность молодчика к совершению преступления.

«Во время проведения следственных действий он рассказал, что выбросил орудие преступления на козырёк над подъездом жилого дома недалеко от места происшествия. Правоохранители изъяли нож и вместе с другими вещественными доказательствами направят на экспертизу. При наличии достаточных улик следователи под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – в умышленном убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку», — информирует полиция.

За совершённое молодому убийце грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Отмечается также, что установлены все участники этого события. По факту избиения второго подростка также начато уголовное производство.

Одесса News информировала о задержании жителя Одессы, устроившего стрельбу накануне Пасхи в подъезде многоэтажки в Пересыпском районе города.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

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