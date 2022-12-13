Экс-полицейский, ограбивший одессита, ответит перед Законом

В Одессе собираются судить экс-правоохранителя и его подельников за похищение у одессита 200 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении правонарушителей по факту грабежа и незаконного обращения с боеприпасами.

Следствием установлено, что в сентябре этого года полицейский вместе с сообщниками спланировали нападение на одессита, который собирался получить в банковском учреждении большую сумму средств для приобретения недвижимости.

«Обвиняемые, дождавшись, когда потерпевший снял со счёта 200 тыс долл. США, напали на него в подъезде дома и избили. Забрав деньги, злоумышленники попытались скрыться с места преступления на собственном авто, однако были задержаны правоохранителями. В ходе обысков по месту жительства «стража порядка» изъяты боеприпасы, которые он хранил без предусмотренного законом разрешения», — описывает подробности произошедшего облпрокуратура.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального управления Госбюро расследований в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

О задержании преступников в сентябре 2022 года писала Одесса News.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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