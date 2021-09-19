В одном из баров Затоки убили человека из охотничьего ружья

Полиция расследует убийство 36-летнего мужчины, произошедшее в посёлке Затока Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации правоохранителей, к ним поступило сообщение о стрельбе в одном из баров Затоки. На месте следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Отмечается, что для задержания злоумышленника была введена в действие полицейская операция «Сирена».

«В течение часа правоохранители установили и доставили в территориальный отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении этого уголовного преступления. У него изъяли предполагаемое орудие преступления — охотничье ружьё. Его направят на экспертизу», — заявили в ведомстве.

Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пятнадцати лет заключения. Решается также вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований ещё и по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия).

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 3 августа было совершено заказное убийство жителя Одессы напротив дома 53А по ул. Малиновского.

Фото и видео: Нацполиция в Одесской области

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