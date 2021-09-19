Байкеры Одессы почтили память своих погибших товарищей

Вечером 18 сентября в Одессе состоялся мотопробег, посвящённый Дню памяти погибших мотоциклистов.

Как передаёт корреспондент Одесса News, организаторами памятного мотопробега являлись участники Службы экстренной мотопомощи Одессы (СЭМПО).

События, после которых появилась памятная дата 18 сентября – День памяти погибших мотоциклистов – произошли в 2008 году. Трагедия случилась в Симферополе: 16 сентября в жуткой аварии погибла Анна Мишуткина. События 16 сентября 2008 года стали резонансными. В этот день в Симферополе Виталий Файнгольд, отцом которому приходится бывший депутат и миллионер Иосиф Файнгольд, на своем «Бентли Континенталь» на скорости 170 км/час протаранил мотоцикл «Сузуки». Удар был настолько сильным, что двухколёсное транспортное средства взорвалось. Мотоциклом управляла Анна Мишуткина: 25-летняя девушка погибла.

По традиции, одесские байкеры собрались на площади 10 Апреля, после чего поехали в Дюковский парк, где представители байкерского сообщества хотят установить Мемориал в память о своих погибших товарищах.



Сотни байкеров из различных клубов приехали в назначенное время на площадь 10 Апреля.



После инструктажа о маршруте движения, колонна двинулась к Дюковскому парку.



Там зажглись сотни свечей в память о погибших мотоциклистах.



На вечере памяти также присутствовал нардеп Артём Дмитрук, который и сам является байкером. В своём выступлении он пообещал, что постарается максимально ускорить возможность установки Мемориала памяти погибшим мотоциклистам.

Одесса News опубликовала фоторепортаж со свадьбы одесских байкеров.

Фото и видео: Александр Александров

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