Жесть: Одесские байкеры жестоко избили в Черкассах молодую пару

31 июля в Черкассах возникший конфликт между одесскими и местными байкерами закончился жестоким избиением молодых черкасчан.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отмечается, что группа байкеров из Одессы напала и избила молодую пару из-за того, что они на своём авто обогнали их колонну. Кроме того, мотоциклисты разгромили их машину.

Отмечается, что молодую пару окружили байкеры и начали их бить. При этом девушку схватили за волосы и протащили по асфальту. Похоже, что это сделала девушка-байкер. И после этого к лежащей черкасчанке подошёл мужчина и ударил её рукой по лицу.

Другие же байкеры взялись за машину молодых людей и начали бить в ней все стёкла.

«Девушка рассказала, что на трассе они обогнали колонну байкеров, которым это не понравилось. Они начали кричать им, плевать на машину и бить цепями», — отмечает издание.

После избиения молодые люди оказались в больнице с многочисленными травмами.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.296 (хулиганство, совершённое группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Виновные могут понести наказание лишением свободы на срок до пяти лет.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года в Одессе на улице Мясоедовской между водителями возник конфликт, переросший в драку со стрельбой.

Фото: @XYDESSA

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