За последние сутки в Одесской области утонули 2 человека

За последние сутки в Одесской области зафиксированы два утопленника.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 31 июля, в Раздельнянском районе, в местном пруду. водолазным отделением аварийно-спасательного отряда специального назначения на расстоянии 30 метров от берега обнаружено тело мужчины, пропавшего 30 июля во время попытки переплыть водоём. Мужчине было 55 лет.



В тот же день пропал и мужчина, который отважился переплыть лиман в Черноморске. Водолазы ГСЧС нашли утопленника в 30 метрах от берега.

К поисковым работам привлекались 7 водолазов, 2 лодки.

По данным ГСЧС Украины, в этом году на водоёмах страны погибло 836 человек.

Как сообщала Одесса News, одесские полицейские устанавливают обстоятельства смерти 68-летнего горожанина, которому стало плохо в воде у пляжа в Аркадии.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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