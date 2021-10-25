Одесские спасатели вынесли трёхлетнего ребёнка из горящей квартиры

24 октября в 18 часов 53 минуты в Службу спасения поступило сообщение, что по улице Новикова в Одессе произошло возгорание в комнате коммунальной квартиры.
Об этом рассказывает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
По прибытию к месту вызова, спасатели оперативно приступили к тушению пожара в квартире на четвёртом этаже.
Отмечается, что когда спасателям стало известно о возможном нахождении в пылающей огнём квартире малолетнего ребёнка, они в условиях значительной задымленности, в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения немедленно провели разведку и вынесли из квартиры трёхлетнего мальчика.
Спасённого от пожара передали матери невредимым.
Из-за высокой задымленности с верхних этажей эвакуированы 12 жителей, в том числе 2 ребёнка.
Подчёркивается, что пожар был ликвидирован в 19 часов 14 минут. Погибших и пострадавших нет.
«К ликвидации пожара привлекались 22 спасателя и 7 единиц пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.
Как информировала Одесса News, 22 октября на пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Вильямса, 44/1 в Одессе спасён хозяин загоревшейся квартиры.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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