На улице Вильямса в Одессе горела 9-этажка, удалось спасти пострадавшего

22 октября в 13 часов 42 минуты в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Вильямса, 44/1 в Одессе.

Об это информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что прибывшие спасатели установили загорание домашнего имущества в квартире на втором этаже.

«Пожарные локализовали пожар в 14 часов 3 минуты и ликвидировали в 14 часов 9 минут на площади 15 м.кв.», — говорится в сообщении.

Во время тушения пожара специалисты ГСЧС спасли пострадавшего хозяина квартиры. Мужчину передали медикам для дальнейшей госпитализации.

29 спасателей принимали участие в операции.

Причина пожара пока не установлена.

Как сообщала Одесса News, 20 октября во время пожара в квартире на 2-м этаже трёхэтажного жилого дома по улице Большая Арнаутская, 18, в Одессе погиб хозяин сгоревшей квартиры.

Фото: Одесса News, ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod