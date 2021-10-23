На «7-м километре» в Одессе обнаружили 11 нелегалов из 6 стран

В Одессе правоохранители проверили порядок соблюдения иностранцами миграционного законодательства Украины.

По сообщению Госпогранслужбы, мероприятия по выявлению иностранцев, нарушивших действующее миграционное законодательство, проводили оперативники Одесского отряда совместно с представителями миграционной службы, УСБУ в Одесской области и управлением миграционной полиции.

Отмечается, что в результате совместных действий правоохранители обнаружили 11 граждан из Конго, Вьетнама, Индии, Пакистана, Китая и Узбекистана. Также установлено, что двое граждан Индии и пакистанец прибыли в Украину с целью обучения и имели вид на жительство, однако несмотря на это, устроились на работу без соответствующих на то разрешений.

Чужеземцев правоохранители привлекли к административной ответственности по ст.203 КУоАП, в отношении семи нелегальных мигрантов приняли решение о принудительном возвращении в страны происхождения или третью страну.

Кстати. Всего с начала 2021 года за нарушение правил пребывания иностранцев в Украине пограничники задержали и привлекли к ответственности 7 тысяч человек.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года при оформлении теплохода, прибывшего из Турции, в морском порту Черноморск, среди груза тканей в полуприцепе турецкой регистрации, обнаружили незаконных мигрантов — граждан Сирии.

Фото: dpsu.gov.ua

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