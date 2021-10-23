В Одессе представители Германии, Израиля и Румынии почтили память жертв Холокоста

22 октября в сквере «Против забвения» на Люстдорфской дороге состоялась торжественная церемония, посвящённая 80-летию трагедии в Одессе, в которой приняли участие иностранные делегации из Германии, Израиля и Румынии.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Именно на месте проведения торжественной церемонии, где раньше размещались пороховые склады в ночь на 23 октября 1941 года были заживо сожжены 25 тысяч одесситов, преимущественно еврейской национальности.



В память о погибших Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом Вольф прочитал молитву.

После этого состоялась закладка капсулы времени на месте будущего мемориала жертвам Холокоста 1941 года с посланием для последующих поколений: «Страдания, которые невозможно измерить, не могут быть вылечены, поэтому мы склоняем наши головы в покорности и стыде и берём на себя обязательство, которое звучит: никогда снова!».

Отмечается, что создание мемориала и благоустройство сквера проводятся при поддержке Германии (куратор проекта — руководитель отдела Восточной Европы Центра либеральной современности г-жа Марилуизе Бек).

Одесский городской голова Геннадий Труханов выразил уверенность, что уже в следующем году в этот день состоится открытие мемориала.

«Вот так, передавая память из поколения в поколение, демонстрируя своё отношение к памятным местам и датам, совместными усилиями мы сможем не допустить повторения тех ужасных событий. Никогда снова!» — сказал мэр Одессы.

В видеопослании обратились парламентский государственный секретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии г-жа Мария Флахсбарт и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский.

После церемонии памяти состоялась встреча, в ходе которой иностранным гостям был представлен проект по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, расстрелянных на 6-м км Овидиопольской дороги, и этапы его реализации.

На встрече были г-жа Бек, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине г-жа Анка Фельдхузен, государственный секретарь МИД Румынии, специальный представитель по вопросам борьбы с антисемитизмом г-н Александру Виктор Микула, специальный представитель МИД ФРГ по связям с еврейскими организациями, памяти Холокоста, борьбы с антисемитизмом и международным делам синти и рома г-жа Михаэла Кюхлер.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года в связи с 80-й годовщиной трагедии — массовых расстрелов мирного населения, совершённых нацистами во время оккупации Киева в 1941-1943 годах, в Прохоровском сквере Одессы состоялся ритуал возложения цветов к памятнику жертвам Холокоста и узников гетто.

Фото: «Одесса»

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