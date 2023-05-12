В Одессе отметили День праведников мира

12 мая в Прохоровском сквере Одессы отметили День Праведников народов мира.

Накануне городские службы провели благоустройство сквера и обновили Аллею Праведников народов мира. Были посажены новые клёны, каждый из которых имеет имя людей, во время Второй мировой войны спасавших жизнь евреям.

«В Одессе всегда были развиты принципы гуманизма, терпимости, взаимоуважения и взаимопонимания. Мы не делим людей по национальности, вероисповеданию или цвету кожи. Человека можно оценивать только по поступкам», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, для любого человека беречь своих детей – это обязанность, но спасать чужих детей – подвиг.

Участники церемонии почтили память погибших и возложили цветы к памятнику жертвам Холокоста.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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