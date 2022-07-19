Двое военных из Белгород-Днестровского района погибли на фронте, светлая им память

Двое военных из Белгород-Днестровского района Одесской области погибли на фронте, защищая страну от российских оккупантов.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской районной военной администрации.

25-летний младший сержант Иван ЛЕВЧЕНКО погиб 11 июля в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Он остался до конца верен военной присяге и народу. Сегодня, 19 июля в селе Выпасное (Мологовская ОТГ) в 11.00 состоится прощание.

Защищая независимость и неприкосновенность Украины, 12 июля в ожесточенном бою с российским агрессором в Николаевской области погиб 42-летний матрос Сергей КОЖУХАР.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года одессит Сергей Коновалов (позывной «Роланд») погиб в Херсонской области.

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