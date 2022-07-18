Одессит Сергей Коновалов погиб в Херсонской области, светлая ему память

Одессит Сергей Коновалов (позывной «Роланд») погиб в Херсонской области.

Об этом сообщили друзья и знакомые погибшего защитника Украины.

Защищать Родину Сергей Коновалов стремился даже тогда, когда был ещё подростком. В 2015 году Роланд, которому на тот момент исполнилось 16, покинул школу и отправился на фронт. В результате отцу юного патриота пришлось ехать в Донецкую область и забирать отчаянного парня домой.

Три года тому назад Сергея Коновалова призвали на срочную службу. Позже он вернулся домой, а с 24 февраля отправился воевать в рядах 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Храбрый защитник Украины погиб на фронте в боях за Херсонскую область два дня назад.

«Ты был настоящим Рыцарем ХХ века, как и все воины земли Украинской… Спи спокойно, друг… Отдыхай… Проси на Небесах Господа за нашу Украину… Слава тебе, Рыцарь Роланд», — написал Сергей Харитонов, друг погибшего.

Как сообщала Одесса News, 13 июля в с. Калчево Болградского района Одесской области в последний путь провели воина ВСУ из в/ч А 4053 Родиона Вейцмана, который добровольно пошёл защищать свою Родину и погиб во время выполнения боевого задания.

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Фото: Facebook

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