Американские конгрессмены побывали на месте разрушенного в Одессе ракетой дома

На месте, где находится разрушенный ракетой жилой дом, побывали г-н Тим Уолберг и г-жа Виктория Спартц — члены Конгресса США.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что американская делегация ознакомилась с масштабами удара, нанесённого российскими оккупантами. На месте трагедии продолжается ликвидация его разрушиткльных последствий.

Г-жа Спартц рассказала, что она родом из Украины и сегодня невероятно гордится своими соотечественниками.

«Это не война армий или военных. Это убийство людей, геноцид украинского народа. Но сам народ, как бы его ни пытались подавить, становится сильнее. Украинцы выиграют эту войну, потому что у них есть дух борцов», — сказала Виктория Спартц.

«Я молюсь, чтобы тепло, которое мы чувствовали в Украине, придало сил и позволило выиграть эту войну. Войну, которую начали не они, с агрессором, у которого нет ничего, кроме злых намерений», — поделился своими размышлениями г-н Уолберг.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, ракетный удар по жилому дому — это ещё одно подтверждение того, что являет собой «русский мир»: смерть и разрушение.

Как сообщала Одесса News, 24 апреля с разрушительными последствиями российской раке, попавшей в жилой дом, ознакомились делегации литовских и польских парламентариев.

Фото и видео: «Одесса»

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