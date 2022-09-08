5 танков врага, 10 гаубиц и пушек за сутки ВСУ на юге страны превратили в груду металла

На Южном направлении украинские защитники за минувшие сутки уничтожили значительное количество техники, а также две пусковые установки С-400 и два склада боеприпасов.

Такую информацию обнародовало оперативное командование «Юг» ВСУ в Facebook.

Отмечается, что авиация ВСУ нанесла 13 ударов по логистическим и управленческим объектам вражеских войск.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач. Потери врага за истекшие сутки составили: 108 военных, пять танков, три РСЗО «Град». Также уничтожены 15 единиц автобронетехники, десять гаубиц и пушек тяжёлой артиллерии, 120 мм миномёт, две пусковые установки С-400, радиолокатор наведения к С-300 и два склада вражеских боеприпасов в Николаевском районе.

«Обстановка в нашей операционной зоне достаточно динамична, но контролируется силами обороны. Существенных изменений в составе и положении противника не отмечено. Основное внимание противника сосредоточено на удержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях – артиллерийские и миномётные обстрелы, авиационные и ракетные удары по нашим позициям и мирным населённым пунктам», – говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 07.09.2022

Как сообщала Одесса News, ВСУ с 24 февраля по 6 сентября ликвидировали свыше 50 тысяч российских захватчиков.

На главном фото старший лейтенант Алексей с позывным «Опер» из 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени, в мирной жизни — сотрудник уголовного розыска.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ, Командование ДШВ ВСУ/Facebook

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