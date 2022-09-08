МИД Украины: заявление Путина, что зерно отправляется только в Европу — выдумки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 2/3 украинского зерна, которое наше государство уже отправило через «зерновой коридор» Чёрным морем иностранным потребителям, направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

Соответствующее заявление Кулебы опубликовало МИД Украины.

«Буквально сейчас очередной корабль с украинским зерном добрался до берегов Африки возле Судана. В общей сложности две трети отправленных кораблей направлены в Азию, Африку и Ближний Восток. Восстановление украинского продовольственного экспорта через «зерновой коридор» оказало положительное влияние на снижение цен на рынке продовольствия. Это важно для смягчения последствий продовольственного кризиса, особенно для самых уязвимых стран. В августе, как только произошли первые отгрузки из украинских портов, цены на пшеницу снизились минимум на 5%. Это реальные факты, а выдумки россиян о направлении зерна только в Европу просто не соответствуют действительности», – заявил министр иностранных дел.

Он отметил, что с начала работы «коридора» корабли с украинским зерном отбыли в порты Египта, Йемена, Израиля, Ирана, Индии, Китая, Республики Корея, Ливии, Сомали, Судана, Джибути, Турции и стран ЕС.

Глава МИД напомнил, что единственной причиной углубления мирового продовольственного кризиса в этом году была и остаётся развязанная Россией захватническая война, в ходе которой государство-агрессор заблокировало украинские морские порты, целенаправленно уничтожает сельскохозяйственную инфраструктуру и логистику. Он подчеркнул, что Украина как один из гарантов мировой продовольственной безопасности прилагает максимум усилий для обеспечения экспорта, а РФ несёт полную ответственность за дальнейшее функционирование «зернового коридора».

Министр обратил внимание на то, что Россия может намеренно озвучивать сомнения в эффективности «зернового коридора», готовясь торговаться и шантажировать мир с приближающимся завершением 120 дней «зерновой» инициативы. Он призвал партнёров к консолидированному давлению на Россию с целью прекращения её «голодных игр» с миром и полного выполнения ею обязательств согласно договорённостям.

Кулеба также призвал страны-реципиенты украинской сельскохозяйственной продукции потребовать от РФ не препятствовать функционированию «зернового коридора» и продолжить его действие.

Как сообщала Одесса News, президент России Путин во время Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос ограничения экспорта зерна из Украины, поскольку «практически всё зерно, которое вывозится из Украины, направляется не в беднейшие страны, которые развиваются, а в страны Евросоюза». По его словам, по линии Всемирной программы продовольствия ООН, якобы, были загружены «лишь два судна из 87-ми», которые вывезли 60 тыс. тонн продовольствия.

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