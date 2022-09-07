«Зерновой коридор» по Чёрному морю может закрыться в ноябре

Президент России Владимир Путин недоволен тем, как соблюдается «зерновое соглашение», и после консультации с президентом Турции Реджепом Эрдоганом планирует изменить его условия.

Об этом Путин заявил 7 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме, сообщает российское пропагандистское агентство «РИА Новости«.

«Мы сделали всё для того, чтобы украинское зерно было вывезено. Я встречался с лидерами Евро, Афросоюза, с лидерами африканских государств и обещал, что мы сделаем всё для того, чтобы обеспечить их интересы, и будем способствовать вывозу украинского зерна. Мы сделали это вместе с Турцией», — сказал Путин.

Однако, по словам президента РФ, практически всё зерно, вывозимое из Украины согласно условиям экспортного соглашения, «направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза».

«Согласно всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено всего два корабля, подчеркну, только два из 87. Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту? Я обязательно посоветуюсь по этому вопросу с президентом Турции», — заявил Путин.

6 сентября постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя также заявил российским журналистам, что экспорт российского продовольствия и удобрений по условиям «зернового соглашения» так и не начался, сообщает ТАСС.

На вопрос журналистов, есть ли опасность для продления сделки, срок которой истекает в ноябре, Небензя ответил, что «не исключает ничего».

Как сообщала Одесса News, Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договорённости о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Всего за время действия «зерновой инициативы» из портов Большой Одессы вышли уже 92 судна, которые доставят более 2 млн тонн агропродукции в 19 государств.

4 сентября из портов Одессы, Черноморска и Южного вышел самый большой за время действия «зернового соглашения» караван судов с украинским продовольствием.

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