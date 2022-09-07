Одесская прокуратура открыла уголовное дело по факту экоцида

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство уголовного производства по факту массового уничтожения объектов животного мира (дельфинов видов азовка, афалина и др.) в результате вооружённой агрессии РФ против Украины (ст. 441 УК Украины – экоцид).

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Установлено, что с начала полномасштабного вторжения России на пляжах Одесской области обнаружено большое количество погибших морских млекопитающих.

Отмечается, что вероятной причиной их массовой гибели является использование судами страны-агрессора гидролокаторов (сонарей) на подводных и надводных лодках, создающих мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных.

По инициативе прокуратуры проведены осмотры и вскрытия китообразных – морских свиней и обычных дельфинов (белобочек), найденных мёртвыми на побережьях. Во время вскрытия животных специалистами проведён отбор проб органов и тканей для дальнейшего лабораторного исследования патологий с целью установления причин гибели морских млекопитающих.

Отобранные образцы будут направлены для проведения исследований в Падуанском университете (Италия) и отдельного исследования структур внутреннего уха млекопитающих в Ганноверском университете (Германия).

Также прокуратурой готовятся запросы о предоставлении международной правовой помощи в Республику Болгарию, Турецкую Республику и Румынию по установлению аналогичных случаев гибели дельфинов.

В осуществлении досудебного расследования содействуют представители Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена, Научно-исследовательского учреждения «Украинский научный центр экологии моря», НПП «Тузловские лиманы» и ветеринарные врачи.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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