Кролики — Израилю, насекомые — Польше, молоко — Кении: какие товары идут на экспорт

За 8 месяцев 2022 года доступ к иностранным рынкам получили 10 групп украинских товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Мясные полуфабрикаты, предназначенные для потребления человеком, и мясные продукты получили доступ на рынок Черногории, молоко и молочные продукты — на рынки Доминиканы и Кении, корм для домашних животных — на рынок Сингапура, энтомофаги (насекомые, создающие биотический барьер защиты для сельскохозяйственных культур) — на рынок Польши.

Кроме того, жевательные предметы для домашних животных, кожи и шкуры, декоративные пресноводные рыбы и живые кролики получили доступ к рынку Израиля.

Госпродпотребслужба и МИД активно работают над открытием рынков экспорта различных видов мяса птицы, яиц столовых и яичных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, мёда и продуктов пчеловодства и других товаров.

Как сообщала Одесса News, Всего за время действия «зерновой инициативы» из портов Большой Одессы вышли уже 92 судна, которые доставят более 2 млн тонн агропродукции в 19 государств.

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