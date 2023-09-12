Украинские аграрии реализуют пшеницу в Дунайских портах с убытком до 60%

Украинские аграрии реализуют пшеницу в Дунайских морских портах с убытком в 50-60%.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

«Из-за обстрелов поднялась стоимость доставки и фрахт, который уже достигает $80-90 за тонну. И понятно, что аграрию ещё нужно довезти до портов. Понятно, что аграрий получает копейки и реализует пшеницу в минус 50-60%», – сказал он.

Дмитрий Соломчук отметил, что украинским аграриям стоит по возможности пока не продавать зерно, а дождаться роста цен до уровня мировых.

Как сообщала Одесса News, Кабмин Украины 8 сентября принял постановление о привлечении украинских портов на реке Дунай к оказанию гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии. Украина не экспортирует аграрную продукцию через морские порты Одесской области после того, как Россия вышла из «зернового соглашения» в июле 2023 года. Основными маршрутами для экспорта продовольствия остаются наземный транспорт и морские порты на Дунае. Россияне после выхода из соглашения систематически обстреливали украинскую портовую инфраструктуру.

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