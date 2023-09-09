Дунайские порты будут оказывать странам Африки и Азии гуманитарную помощь

Кабмин Украины 8 сентября принял постановление о привлечении украинских портов на реке Дунай к оказанию гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, инициатива Президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine теперь будет касаться и дунайских портов Украины.

«Это наш вклад в мировую продовольственную безопасность. Работаем с ООН и другими нашими партнёрами, чтобы полноценно восстановить аграрный экспорт из Украины и окончательно разблокировать наши черноморские порты», – добавил премьер.

Как сообщил премьер-министр, по состоянию на сегодня в рамках жатвы в Украине собрано 34 млн тонн урожая, в том числе 22 млн тонн пшеницы. Внутренняя потребность страны, по его словам, составляет 6–7 млн. тонн в год.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время выступления на саммите G20 15 ноября 2022 года. Суть программы – прямая закупка странами–участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача её находящимся на грани голода странам. Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями.

Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода. Зеленский объяснил, что цель программы – спасти от голода не менее 5 миллионов человек.

В марте 2023 года к инициативе Grain from Ukraine, реализуемой при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН, присоединились более 30 стран. По данным МИД Украины на июнь, Сомали, Эфиопия, Кения получили в рамках инициативы более 170 тыс. тонн зерна.

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