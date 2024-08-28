Чем и с кем торгует Одесская область в условиях войны

Внешняя торговля Одесской области за первое полугодие 2024 года составляет почти 1 млрд долларов. Прирост составил 4,2%.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Отмечается, что больше всего экспортировали продукты растительного происхождения: зерновые культуры, семена и плоды масличных растений (51,7%), жиры и масла животного и растительного происхождения (25,2%), готовые пищевые продукты (10,2%).

«Одесщина остаётся регионом-лидером, формирующим экспортный потенциал страны в сфере торговли подсолнечным маслом (около 10% объёмов мирового экспорта)», — подчеркнул глава ООГА.

Отмечается, что многие производимые в Одесской области пищевые продукты, в частности, вино и бренди, разнообразные рыбные и овощные консервы, мёд, мука, соки, детское питание и т.д. можно найти в более чем 100 странах мира.

Импорт в области за I полугодие 2024 года составил 1,3 миллиарда долларов, что на 25% больше по сравнению с данными за аналогичный период 2023 года. Преимущественно, это минеральные топлива, нефть и продукты её перегонки, легковые автомашины, мотоциклы, сельхозтехника, запчасти и комплектующие к ним.

Одесса News информировала, что экспорт масличной продукции через порты Одессы составляет около 75%-80%. До полномасштабного вторжения эта цифра была около 90%.

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