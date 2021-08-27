Сделать аквапарк в своём доме с помощью Intex Bassein очень просто

Вы давно мечтали погрузиться в освежающую воду бассейна рядом со своим домом, а для своих детишек устроить аквапарк прямо перед окнами их детской комнаты?

Мечты станут реальностью, если зайти на сайт интернет-магазина Intex Bassein, полистать его страницы, при желании, напрямую связаться с его консультантами.

Здесь Вам предложат разнообразие бассейнов и аксессуаров к ним.

Лучший вариант — семейный бассейн Intex каркасного типа или Веstway. Они бывают и небольшими, и длиной даже до 9 метров.

А если речь идёт о водных забавах для самых маленьких детишек, то для них можно приобрести совершенно безопасный бассейн любых размеров.

А ещё можно снабдить бассейн игровыми горками или разбрызгивателем воды, надувными игрушками…Словом, сделать настоящий игровой центр для детишек любого возраста и устроить для них праздник на воде.

В восторге от бассейна будут и взрослые. Для утех его хозяев и гостей каркасный бассейн с подогревателем воды, фильтратами-насосами для очистки, подсветкой — идеальный вариант.

А ещё в интернет-магазине можно приобрести надувной матрас или плотик, мячи, круги, жилеты, нарукавники. Лестница для бассейна — необходимый атрибут, если высота бортика превышает 70-80 сантиметров. Особенно удобны модели П-образной формы с верхней площадкой. Чтобы маленькие дети не попали самостоятельно в бассейн, предлагается лестница с убирающимся с одной стороны трапом.

С таким бассейном и такими аксессуарами к нему Ваша дача или дом станут полноценным местом для отдыха всей семьи.

Кроме того, интернет-магазин часто проводит скидочные акции, согласно которым цены на товары могут снизиться на 40(!) процентов от первоначальной цены.

Заказы принимаются в любое время дня и ночи — круглосуточно и ежедневно. После принятия заказа магазин доставляет вам товар в течение двух дней при наличии его на собственных складах.

Выгодные Варианты оплаты Вы обсуждаете непосредственно с консультантами. Специалист расскажет вам о преимуществах конструкции, а также ответит на все ваши вопросы.

Выбирайте бассейн и звоните.