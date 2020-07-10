Доставьте себе летом удовольствие — купите устройство из ТОП-5 самых востребованных

Погодные условия и ситуация в мире – то, что заставляет одесситов с усиленной ответственностью подходить к вопросам здоровья, безопасности и комфорта.

С целью обеспечения оптимальных условий пребывания в помещениях горожане активно в летнее время покупают кондиционеры и другую полезную бытовую технику (пароочистители, пылесосы и другие функциональные девайсы).

Каким приборам для дома достаётся больше всего внимания от потенциальных пользователей?

Вот топ-5 самых востребованных «летних» устройств:

Пылесосы

Устройства для уборки здорово помогают в подгонке важных микроклиматических параметров к нормальным значениям. Так, любой доступный по ссылке https://www.moyo.ua/odessa/bt/mbt/pylesosy/karcher/ пылесос Karcher в Одессе:

снижает показатели загрязненности воздуха на 25-40 процентов;

утилизирует опасную бытовую пыль;

избавляет от патогенных микроорганизмов, которые попадают в помещения через поверхность обуви и одежды.

Увлажнители воздуха

Чрезмерно низкое содержание влаги в воздухе провоцирует снижение продуктивности, вызывает ощущение сухости слизистых и кожи, приводит к хроническим головным болям и другим очевидным проблемам со здоровьем. С целью предотвращения перечисленных неприятностей жители Одессы используют компактные портативные и большие стационарные системы увлажнения.

Кондиционеры

Для стабилизации температуры в помещениях одесситы активно покупают сплит-системы и мобильные кондиционеры. Эти приборы позволяют горожанам защититься от опасных последствий перегрева и гораздо легче переносить аномальную жару.

Паровые очистители

Если бороться с грязью, пылью и микробами на полу, а также на ковровых покрытиях горожанам помогают пылесосы, то эффективную очистку домашнего текстиля (обивки мебели, матрасов и даже одежды) обеспечивают полифункциональные пароочистители.

Холодильники

Употребление несвежих продуктов или пищи, которая хранилась в неправильных условиях, может оказать пагубное влияние на общее состояние здоровья. Поскольку летняя жара служит «катализатором» преждевременной порчи продуктов питания, одесситы предпочитают использовать для их хранения холодильники с гибкими настройками.

Востребованность упомянутых электрических приборов в летний период легко объяснить. Именно они помогают пользователям реже болеть и чувствовать себя превосходно независимо от погоды за окном.