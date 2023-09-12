Байден объявил о планах строительства коридора, соединяющего Индию с Европой

Президент США Джо Байден и его союзники объявили о планах строительства железнодорожного и судоходного коридора, соединяющего Индию с Ближним Востоком и Европой.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

«Это большое дело, – сказал Байден. – Это действительно большое дело».

Отмечается, что коридор, очерченный на ежегодном саммите «Группы 20», поможет стимулировать торговлю, поставку энергоресурсов и улучшить цифровую связь. В него войдут Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Израиль и Европейский Союз.

Это отражает видение Байдена относительно «дальновидных инвестиций», исходящих от «эффективного американского лидерства» и готовности воспринимать другие страны как партнёров.

Считается, что усовершенствованная инфраструктура будет способствовать экономическому росту, поможет объединить страны Ближнего Востока и превратить этот регион в центр экономической активности, а не в «источник вызовов, конфликтов или кризисов», как это было в недавней истории.

О планах создания коридора объявили также премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры.

«Укрепление связи со всеми регионами является ключевым приоритетом для Индии, – сказал Моди. – Мы считаем, что соединение является средством не только увеличения взаимной торговли между разными странами, но и повышения взаимного доверия».

Коридор станет физической и идеологической альтернативой китайской инфраструктурной программе, однако Белый дом не предоставил подробностей о стоимости проекта или его финансировании, хотя во время объявления наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман назвал цифру в 20 млрд долларов. Было непонятно, касается ли эта сумма только обязательств Саудовской Аравии.

Фон дер Ляйен описала проект как «зелёный и цифровой мост между континентами и цивилизациями», добавив, что он включает в себя кабели для передачи электроэнергии и данных.

Координатор президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амос Гохштейн представил приблизительный график реализации проекта на следующий год. В течение 60 дней рабочие группы составят полный план и установят временные рамки. На первом этапе будут определены сферы, нуждающиеся в инвестициях, и где инфраструктура может быть соединена между странами. Гохштейн отметил, что план может быть разработан в течение следующего года, чтобы в дальнейшем перейти к определению финансов и реализации.

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