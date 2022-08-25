Перекрёсток в Нью-Йорке назван «Украинский путь»

В Нью-Йорке в Бруклине появился перекрёсток «Украинский путь», который торжественно в среду, в День Независимости Украины, открыли с участием представителей украинской общины, Городского совета, дипломатов и политиков.

Об этом сообщает Укринформ.

Генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, принимавший участие в мероприятиях, подчеркнул важность поддержки, которую оказывают Соединённые Штаты и, в частности, город Нью-Йорк украинцам.

«Надеюсь, таких точек на карте Нью-Йорка будет становиться всё больше. И это будет соответствовать уровню поддержки, который США и Нью-Йорк предоставляют Украине», — сказал он.

Идея назвать Ukrainian Way перекрёсток двух авеню Брайтон-Бич и Кони-Айленд принадлежит депутату Горсовета Нью-Йорка, украинской уроженке Инне Верников. Ранее Совет принял соответствующее решение.

Кстати, перекрёсток находится в районе Брайтон-Бич, известного плотным заселением выходцами из бывшего СССР, в том числе россиянами.

Открытие Украинского пути приурочено ко Дню Независимости. В этот же день был поднят украинский флаг в нескольких городах штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Также в Центральном парке Нью-Йорка украинские активисты по инициативе волонтёрской организации «Вместе для Украины» развернули 30-метровый сине-жёлтый флаг.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года в центре Нью-Йорка (США) на Тайм-Сквер состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины.

Фото: Инна Верников/Facebook

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