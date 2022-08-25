Трагедия в посёлке Чаплино: от ракетных ударов погибло 25 человек

24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по пассажирским вагонам на железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Погибло 25 человек, — сообщил журналист телеканала 1+1 Андрей Цаплиенко со ссылкой на Кирилла Тимошенко — заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

Глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram 25 августа информирует что среди погибших – двое детей.

«Продолжаются поисково-спасательные работы в посёлке Чаплино. Российская атака, произошедшая накануне, унесла жизни более 20 человек, среди них двое мальчиков – 6 и 11 лет. Они просто играли у себя дома, когда туда прилетели русские ракеты», – написал он.

Полиция по факту обстрела открыла уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Владимир Зеленский сообщал о 22 погибших, пять из них сгорели в машине. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что оккупанты нанесли по Чаплино несколько ракетных ударов. Кроме железнодорожной станции, ракеты попали также в частный дом. Ранения, по его словам, получили 22 человека.

Министерство обороны Украины высмеяло заявление из Кремля, в котором глава минобороны России Сергей Шойгу объяснил провалы российской армии в Украине «желанием сохранить жизнь гражданским».

Слова эти звучат цинично после трагедии в Чаплино.

Как сообщала Одесса News, 8 раз в течение 24 августа в Одессе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.

Фото: Андрей Цаплиенко/1+1

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