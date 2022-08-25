Из-за войны VIII Одесский международный литературный фестиваль пройдёт в Грузии

VIII Одесский международный литературный фестиваль в 2022 году состоится в грузинском курортном городе Батуми из-за российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает издание Новости-Грузия.

Отмечается, что в Батуми International Literature Festival Odesa начнётся 5 октября и продлится до 8 октября. В фестивале примут участие украинские, грузинские, швейцарские, румынские, польские и турецкие писатели.

«Война России против Украины и её влияние на мир станет одной из главных тем литературного форума. В программе фестиваля – публичные грузино-украинские поэтические чтения, детская литературная программа, презентации новых книг, дискуссии и мастерские. Также будет организовано специальное чтение для украинских детей-беженцев, — говорится в сообщении.

«Своего рода литературный мост дружбы и солидарности будет протянут из одной части Чё рного моря в другую», — отмечают организаторы фестиваля.

Некоторые представители Украины примут участие в мероприятиях онлайн. Все мероприятия фестиваля будут транслироваться на Ютубе и Фейсбук, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, жюри Международного кинофестиваля в Нью-Йорке (США) признало лучшим в двух номинациях сценарий «Стеф» писательницы и сценаристки из Одессы Ксении Заставской.

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